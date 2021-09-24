«Рома» обыграла «Удинезе»: Генрих Мхитарян отыграл всю игру

В пятом туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Узидене».

Как сообщает «Арменпресс», столичный клуб смог отпраздновать победу, превзойдя соперника с наименьшим счетом. Единственный гол на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам.

Генрих Мхитарян, футболист сборной Армении был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

После этой победы команда Жозе Моуринью в турнирной таблице Серии А с 12 очками занимает 4-е место.