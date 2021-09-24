«Рома» обыграла «Удинезе»: Генрих Мхитарян отыграл всю игру
09:10, 24 Сентябрь, 2021
В пятом туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Узидене».
Как сообщает «Арменпресс», столичный клуб смог отпраздновать победу, превзойдя соперника с наименьшим счетом. Единственный гол на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам.
Генрих Мхитарян, футболист сборной Армении был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.
После этой победы команда Жозе Моуринью в турнирной таблице Серии А с 12 очками занимает 4-е место.
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