Время в Ереване: 11:07:36,   24 Сентябрь

«Рома» обыграла «Удинезе»: Генрих Мхитарян отыграл всю игру

«Рома» обыграла «Удинезе»: Генрих Мхитарян отыграл всю игру

В пятом туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Узидене».

Как сообщает «Арменпресс», столичный клуб смог отпраздновать победу, превзойдя соперника с наименьшим счетом. Единственный гол на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам.

Генрих Мхитарян, футболист сборной Армении был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

После этой победы команда Жозе Моуринью в турнирной таблице Серии А с 12 очками занимает 4-е место.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]