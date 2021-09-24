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В 7 туре «Sharjah Masters» победил только Тигран Арутюнян

В 7 туре «Sharjah Masters» победил только Тигран Арутюнян

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают свои выступления на международном турнире в ОАЭ.

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре турнира представитель Армении Айк Мартиросян поделил очко с соперником, Арам Акопян проиграл, а Тигран Арутюнян одержал победу.

На данный момент лидеры турнирной таблицы два шахматиста с 5,5 очками. У Тиграна Арутюняна 4, у Айка Мартиросяна и  Арама Акопяна по 3,5 очка.

В 4-м турнире «Sharjah Masters» участвует 58 шахматистов. Он проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 60 000 долларов США.


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