Мастер чистых цветовых вибраций, умеющий отражать уголки родной природы…

«Тадевосян создавал замечательные этюды, в которых есть настоящие жемчужины искусства. Он обладал тонким чувством цвета и смог приблизиться к принципам импрессионизма, он в небольших зарисовках со светлыми, чистыми цветовыми вибрациями, такими тонкими и такими армянскими умел отражать скрытые уголки родной природы».

Мартирос САРЬЯН

Будущий художник, открывший глаза в Вагаршапате, духовной столице Армении, по примеру многих выдающихся художников творивших до него, поедет учиться в столицу Грузии, которая считалась культурным центром Закавказья, где расцветала почти вся армянская литературная и художественная жизнь, где была сконцентрирована элита того времени. За пятилетним обучением в школе-интернате имени Тер-Акопяна последовала учеба в Москве в Лазаревской семинарии, затем Колледж живописи, скульптуры и архитектуры в том же городе. После окончания учебы тоска по Родине молодого художника на короткое время привела в родной город, чтобы преподавать в духовной семинарии Геворгян, но атмосфера Москвы была более привлекательной и многообещающей. И он вернулся туда.

1896 г. Он участвовал в выставке, инициированной передвижниками, а через два года за картины «Полдник» и «Проповедь православным» получил престижные награды конкурса Московского общества художников. Уже, будучи известным художником, в 1898 году вместе со своим учителем, художником Василием Поленовым он поехал в Палестину. Да, у художника должно быть свое мировоззрение. И его ежегодные путешествия становятся регулярными, вплоть до 1914 г. Он путешествует по странам Ближнего Востока и Европы, по России, на своей Родине. И создает много ценных картин…

Егише Тадевосян в 1901 году осел в Тбилиси (Грузия), принимал активное участие в организуемых здесь русских выставках, в деятельности союза «Айартун», поддерживал создание Союза армянских художников и был избран его президентом. 1921 г. В Ереване открывается выставка союза, возглавляемого художником.

Стоит отметить тот факт, что знаменитый художник является одним из основоположников Грузинской академии художеств и одним из первых ее профессоров.

А что же о его творческой деятельности? Она охватывает все области изобразительного искусства: живопись, графику, прикладное искусство, скульптуру, сценическую живопись, мозаику, графику, пейзажи. И все это на высоком уровне исполнения и оригинальности. Пейзажи иногда предполагают небольшие сюжеты: «Комитас у Эчмиадзинского озера», «Наша улица в Вагаршапате». Восхищают портреты Туманяна, Ширванзаде, Комитаса и других великих деятелей.

Его кисти близки и армянская деревня, деревенские персонажи, быт. Художник не оставил без внимания и тему великой армянской трагедии и скитаний: «Навстречу скитаниям», «Полдник». Прошлое и традиции нашего народа он воплотил в серии картин: «Поминки. Смерть Арташеса», «Торк Ангех», «Аршак и Парандзем» в других красноречивых картинах. Полотна на религиозные сюжеты «Смерть Сисары» и «Богоматерь» проникнуты гуманитарными и нравственными идеями. А его «Гений и толпа», «Христос и фарисеи» - истинные шедевры, напоминающие крик протеста и восстания против городского, жестокого и бесчувственного общества. Это поистине классические произведения, обогащающие роскошную коллекцию армянского изобразительного искусства.

Акоп СРАПЯН