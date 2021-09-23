Главы МИД Армении и Финляндии обсудили вопросы нагорно-карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел Армении и Финляндии выразили готовность совместными усилиями еще более развивать армяно-финское сотрудничество. Была подчеркнута важность налаживания консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, развития сотрудничества в сферах образования, экологии и бизнеса.

Коснувшись вопросов региональной стабильности и безопасности, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что для установления региональной стабильности и безопасности важно соблюдение режима прекращения огня, скорейшей и безоговорочной репатриации военнопленных, заложников, все еще удерживаемых в Азербайджане, а также отказ от антиармянской и воинственной риторики.

Арарат Мирзоян также подчеркнул необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленного на всеобъемлющее и всеобъемлющее урегулирование конфликта.