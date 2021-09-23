Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".

"Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - как передает

Арменпресс

со ссылкой на

РИА новости

, сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США.