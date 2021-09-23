На встрече с генсеком СЕ глава МИД Армении подчеркнул важность доступа международных организаций в Арцах

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя генерального секретаря Совета Европы, министр Мирзоян выразил удовлетворение многосторонним сотрудничеством с организацией, подчеркнув, что Совет Европы остается одним из важнейших партнеров нашей страны в процессе демократических реформ, обеспечения верховенства закона и защиты прав человека в Армении. Мария Пейчинович-Бурич поздравила Армению с проведением парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами.

Коснувшись развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии и урегулирования карабахского конфликта, министр высоко оценил заявления и призывы различных органов Совета Европы и лично генерального секретаря о прекращении боевых действий и устранении гуманитарных последствий войны.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных, что является нарушением международного гуманитарного права, а также его обязательств по трехстороннему заявлению. Министр Мирзоян также подчеркнул необходимость того, чтобы был обеспечен бесперебойный доступ международных организаций, в частности, полномочных органов Совета Европы, в Арцах.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с планом действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг.