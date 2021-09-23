Постоянный координатор ООН подтвердил готовность поддержать укрепление потенциала парламента Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 23 сентября принял делегацию во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также приняли участие председатели постоянных комиссий НС и руководящий состав аппарата НС.

Приветствуя гостей, Ален Симонян высоко оценил многоотраслевую и эффективную деятельность офиса ООН в Армении. Председатель НС подчеркнул важность продолжительности совместных программ и перспективы развития.

Шомби Шарп поздравил с 30-летием Независимости Республики Армения, подчеркнув высокий уровень демократичности недавних парламентских выборах в нашей стране. В этом контексте он подчеркнул роль парламента как народного микрофона.

Постоянный координатор ООН поздравил парламентариев с получением Премии Межведомственной рабочей группы ООН 2021 года. Премия связана с принятием Национальным Собранием Закона о борьбе против курения.

Говоря о миссии ООН в Армении, Шомби Шарп подтвердил готовность своей структуры помочь в различных форматах усилению потенциала парламента и реализации реформ.

В ходе встречи стороны обсудили график разработки дорожных карт дальнейшего сотрудничества.