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Постоянный координатор ООН подтвердил готовность поддержать укрепление потенциала парламента Армении

Постоянный координатор ООН подтвердил готовность поддержать укрепление потенциала парламента Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 23 сентября принял делегацию во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также приняли участие председатели постоянных комиссий НС и руководящий состав аппарата НС.

Приветствуя гостей, Ален Симонян высоко оценил многоотраслевую и эффективную деятельность офиса ООН в Армении. Председатель НС подчеркнул важность продолжительности совместных программ и перспективы развития.

Шомби Шарп поздравил с 30-летием Независимости Республики Армения, подчеркнув высокий уровень демократичности недавних парламентских выборах в нашей стране. В этом контексте он подчеркнул роль парламента как народного микрофона.

Постоянный координатор ООН поздравил парламентариев с получением Премии Межведомственной рабочей группы ООН 2021 года. Премия связана с принятием Национальным Собранием Закона о борьбе против курения.

Говоря о миссии ООН в Армении, Шомби Шарп подтвердил готовность своей структуры помочь в различных форматах усилению потенциала парламента и реализации реформ.

В ходе встречи стороны обсудили график разработки дорожных карт дальнейшего сотрудничества.


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