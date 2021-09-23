На встрече с российским и азербайджанским коллегами генпрокурор Армении подчеркнул важность возвращения пленных 

В столице Казахстана Нур-Султане состоялась трехсторонняя встреча генерального прокурора Армении Артура Давтяна, генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении, стороны подчеркнули важность формата трехсторонних встреч, особенно с точки зрения содействия усилиям в установлении законности и стабильности в Арцахе и регионе, восстановлении нормальной жизни народа и безопасности Арцаха.

Стороны также оценили необходимость совместных усилий в процессе поиска пропавших без вести и обмена информацией при посредничестве между сторонами, подчеркнули необходимость продолжения этой работы.

Была также выражена общая готовность поддерживать достигнутые договоренности об обмене информацией о различных нарушениях на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил, продолжать процесс, используя в качестве связующего звена представителей прокуратуры России при миротворческом контингенте РФ в Арцахе.

В ходе встречи генеральный прокурор Армении Артур Давтян подчеркнул необходимость возвращения удерживаемых в Азербайджане граждан Армении в соответствии с пунктом 8 трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанной 9 ноября 2020 года, что может стать важным импульсом для создания предварительных условий для мира в регионе, дальнейшего возможного сотрудничества, установления атмосферы безопасности и доверия между сторонами.

Генпрокурор Армении передал готовность армянской стороны обсудить внедрение форматов обмена информацией для обеспечения прочного мира в регионе, обсуждения возможных случаев нарушения закона, избежание эскалации, выяснения их обстоятельства.

В ходе встречи стороны высоко оценили последовательность российской стороны и лично личные усилия генерального прокурора России Игоря Краснова в ослаблении напряженности в регионе, решении гуманитарных вопросов и налаживании диалога между сторонами.