“Ереванский бестселлер”: лидирует «Звериная симфония»: детские книги, август, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за август.

На первом месте «Звериная симфония» Дэна Брауна. Вы готовы к смелым приключениям? Так в путешествие по лесам и морям в сопровождении Маэстро Мыши и его друзей. По пути вы встретите огромного синего кита, быстрого гепарда, красавца-лебедя и маленьких букашек. Они откроют вам свои секреты. Вас ожидают сюрпризы, оставленные Маэстро Мышью, пчёлкой-непоседой, разбросанные там и сям буквы и даже зашифрованное сообщение. Дэн Браун, автор бестселлеров «Нью-Йорк таймс», написал свою первую иллюстрированную книгу, в которой вы найдете умные, загадочные, музыкальные и исключительно веселые истории.

На втором месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На третьем месте детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на четвертом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На пятом месте “Кошкина жалоба” Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

“Коралина” Нила Геймана на шестом месте. Семья Коралины переезжает в новый дом. Кто же может знать, что на уме одиннадцатилетней девочки? Ей, конечно же, нужно исследовать и познакомиться с новым районом и с местными жителями. А жители очень своеобразные и очень необычные. Даже ужасно необычные. Они живут не только на верхних и нижних этажах, но и за старой запертой дверью, готовые на все, чтобы Коралина осталась с ними навсегда. Чтобы преодолеть ожидающие ее проблемы, Коралине потребуется немало мужества и решимости.

На седьмом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На восьмом месте “Тайна камня-дракона” Артавазда Егиазаряна. Это детская фантастика, в которой встречаются армянские подростки 21 века и древнеармянские мифы. 13-летие Ваагна началось катастрофически. Столкновение в школе, дурацкая ситуация, Астхик девушка его мечты даже не смотрит на него, а родители постоянно заняты. Зато именно в этот день Ваагн случайно помог вернуться к жизни некоему древнему, не совсем мифическому существу, который вначале напугал его, но потом они подружились. Но, как выясняется, не все драконы так дружелюбны к людям, как новый друг Ваагна.

“Пиноккио” Карло Колоди занимает девяое место. Невероятные приключения деревянной куклы Пиноккио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации книги отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

На десятом месте книга Лиз Пичон «Том Гейтс. Мой головокружительный мир». Том Гейтс, изобретательный и озорной школьник, он желает купить билет на концерт своей любимой группы. Но нельзя даже описать напасти, свалившиеся на него до концерта. В книге множество различных рукописных каракулей и карикатур, с помощью которых Том представляет свою повседневную жизнь, заполненную непослушанием, и людей вокруг него.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).