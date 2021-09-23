У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков

Житель Тбилиси задержан полицией Старого Тбилиси с крупной партией наркотиков. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанный оказался ранее судимым.

Следствие ведется по статье 260 УК Грузии – "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах". Преступление наказывается лишением свободы сроком от восьми до 20 лет тюрьмы или пожизненным заключением.

При обыске в доме задержанного было изъято 164 грамма героина и 83 грамма амфетамина.

По данным МВД, не так давно задержанный был условно-досрочно освобожден из заключения.