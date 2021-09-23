Учениями ОДКБ Россия и Армения дают понять, что контролируют ситуацию

Учения «Гром-2021» подразделений оперативного реагирования ОДКБ, которые начнутся 24 сентября, независимо от их масштабов, имеют глобальное значение и будут в центре внимания иностранных игроков в связи с исключительным геополитическим значением Армении и Южного Кавказа. Такое мнение в беседе с Арменпресс выразил директор российского Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, подчеркнув, что подобные военные учения, как правило, содержат очень серьезный месседж. В данном случае они адресованы, в том числе, Турции и Азербайджану.

«Проведение подобных учений имеет не региональное, а, по сути, глобальное значение по одной простой причине: Армения и весь регион Южного Кавказа имеют исключительное геополитическое значение. И проведение таких учений, как правило, несет в себе очень серьезный «месседж».

Естественно, подобные учения находятся в центре внимания различных геополитических игроков, в первую очередь республик Южного Кавказа и иностранных игроков, собравшихся вокруг Южного Кавказа. Среди них Россия, Турция, Иран, США и Франция. Поэтому такие военные учения, независимо от их масштабов, находятся в центре большого внимания», - прокомментировал Иван Коновалов, подчеркнув, что важность учений определяется местом, где они проводятся.

В данном случае учения пройдут в Армении, что является приоритетом учений ОДКБ. По словам Коновалова, кто их проводит и в каком формате - это уже другой вопрос.

«Важно то, что такие военные учения, как «Гром-2021», призваны дать многим заинтересованным странам и сторонам понять, что ситуация с Россией и Арменией находится под обоюдным контролем», - сказал он.

Российский эксперт, кстати, не согласен с мнением о том, что военные учения в рамках ОДКБ проводятся нечасто. По его словам, одной из особенностей ОДКБ является то, что военные учения в рамках этой организации часто проходят на двусторонней основе. Таковы, например, прошедшие в этом месяце стратегические военные учения «Запад-2021», в которых были две основные стороны - Россия и Беларусь, но были и другие участники, в том числе страны, не входящие в ОДКБ.

Согласно пресс-службе ОДКБ, с 24 по 28 сентября с.г. на территории Республики Армения состоится специальное учение «Гром-2021» со спецподразделениями антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ. Учение пройдет в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 г.

В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств-членов ОДКБ и Вооруженных Сил Армении, будут отрабатывать учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности со сложным рельефом.

Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.