Генпрокуроры Армении, РФ и Азербайджана обсудили вопросы Нагорного Карабаха

В столице Казахстана Нур-Султане состоялась трехсторонняя встреча генерального прокурора Армении Артура Давтяна, генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, в ходе которой были обсуждены связанные с Нагорным Карабахом вопросы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила генеральная прокуратура РФ.

Отмечается, что в ходе встречи Игорь Краснов отметил эффективность трехстороннего формата и сообщил о значительных результатах проделанной сторонами работы по укреплению законности в Нагорном Карабахе и стабилизации жизни людей за последние 9 месяцев. Основной задачей генпрокурор России назвал недопущение эскалации напряжённости среди населения региона в целом.

Он призвал к более интенсивному использованию возможности обращения к российским военным прокурорам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, в качестве канала обмена информацией, в том числе для передачи сигналов о совершенных нарушениях, а также к продолжению работы по возвращению на родину граждан.

Игорь Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное взаимодействие и нацеленность на общий результат – достижение мира и стабильности на благо народов региона. Был отмечен положительный уровень взаимодействия в сфере поисковых работ пропавших без вести лиц.

В ходе мероприятия стороны договорились о продолжении поисковых работ.

Участники встречи обсудили исполнение заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении и перспективы дальнейшего правового взаимодействия.

Генеральные прокуроры Азербайджана и Армении поблагодарили российского коллегу за усилия по исполнению гуманитарных аспектов трехстороннего заявления руководителей Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджана от 10 ноября 2020 г.

Стороны подтвердили ранее достигнутую договоренность о необходимости интенсификации контактов для предотвращения дальнейшей напряженности.