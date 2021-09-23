Продолжаются учения подразделений специального назначения

23 сентября военнослужащие спецподразделений Вооруженных сил провели наступательные операции в северо-восточной приграничной зоне Армении. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что после обнаружения возможных объектов условного противника, используя засады и другие уловки, личный состав атаковал особо охраняемый стратегический объект, захватил его, конфисковав на командном пункте важные документы. Уничтожив огневые точки местности, личный состав вернулся на исходные позиции.