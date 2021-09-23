Личный состав артиллерийского дивизиона воинского соединения провел учения

С целью совершенствования тактических и специальных знаний и навыков управления огнем личного состава артиллерийского дивизиона воинского соединения 22-23 сентября были проведены учения по стрельбе. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что в ходе учений артиллеристы уничтожали базы условного противника и отлично выполнили поставленные задачи.