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Личный состав артиллерийского дивизиона воинского соединения провел учения

Личный состав артиллерийского дивизиона воинского соединения провел учения

С целью совершенствования тактических и специальных знаний и навыков управления огнем личного состава артиллерийского дивизиона воинского соединения 22-23 сентября были проведены учения по стрельбе. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что в ходе учений артиллеристы уничтожали базы условного противника и отлично выполнили поставленные задачи.


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