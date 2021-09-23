Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по случаю Дня Независимости направил премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

«Уважаемый Никол Воваевич, от всего сердца поздравляю Вас и народ Армении с национальным праздником Армении - Днем Независимости. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и Арменией будет и дальше развиваться в соответствии с потенциалом наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Армении - мира, благополучия - благополучия», - говорится в послании.