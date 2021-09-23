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Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении

Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по случаю Дня Независимости направил премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

 «Уважаемый Никол Воваевич, от всего сердца поздравляю Вас и народ Армении с национальным праздником Армении - Днем Независимости. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и Арменией будет и дальше развиваться в соответствии с потенциалом наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Армении - мира, благополучия - благополучия», - говорится в послании.


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