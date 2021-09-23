В РАУ открылся центр генной инженерии, редактирования генома и секвенирования 3-го поколения

23 сентября в Армяно-Российском университете открылся Центр передового опыта в области генной инженерии, редактирования генома и секвенирования 3-го поколения. Как сообщает «Арменпресс», основная цель центра - подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в инновационном направлении геномика-редактирование генома, обеспечение научно-образовательной деятельности в соответствии с современными разработками в генных технологиях, подготовка выпускников, отвечающих требованиям работодателей.

На церемонии открытия центра был и министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, который отметил, что высшее образование и наука - это единое целое, их нельзя рассматривать отдельно. Без науки не может быть качественного высшего образования, и наоборот, не может быть науки без качественного высшего образования.

«В этом плане открытие такой лаборатории можно только приветствовать, это большое достижение. Центр необходим в учебном процессе. Мы должны продолжать такие действия во всех сферах, чтобы учебные заведения были обеспечены лабораториями, без которых сложно представить образовательную и исследовательскую часть», - сказал Думанян.

Министр пожелал успехов студентам и ученым, которые будут участвовать в исследовательских процессах.

Студенты, проходящие программу, получат теоретические знания, практические и методологические навыки в области генной инженерии и биомедицины.

Проект реализуется в рамках гранта Фонда конкурентоспособных инноваций.