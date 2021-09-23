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Капитально отремонтирован участок улицы Нарекаци города Мартуни

Капитально отремонтирован участок улицы Нарекаци города Мартуни

В городе Мартуни Гегаркуникской области в рамках программы субсидирования, реализуемой правительством, завершены строительные работы на участке улицы Нарекаци.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской администрации, контрактная стоимость строительных работ составляет 56 млн драмов, из которых 45% предоставлено правительством, 55% - администрацией Мартуни.

«Программа стартовала в начале августа 2021 года и завершилась в первых числах сентября. Уже отремонтирована дорога, ведущая к средней школе, протяженностью около 270 метров и площадью в 3 000 квадратных метров. Теперь, когда часть дороги полностью отремонтирована, пешеходное и транспортное сообщение полностью улучшилось. Эта программа для нашего города имеет жизненно важное значение, она была реализована в результате сотрудничества правительства и общины Мартуни», - руководитель администрации Мартуни Армен Аветисян.

Хосров Хлгатян


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