Число бенефициаров Фонда страхования военнослужащих увеличилось еще на 47

Еще 47 военнослужащих, получивших инвалидность и членов семей погибших в результате 44-х дневной войны стали бенефициарами Фонда страхования военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Фонд страхования военнослужащих, уточнив, что количество основных бенефициаров фонда, таким образом, стало 4 439. бенефициарами до войны 2020 года были 416 из них.

Фонд страхования военнослужащих создан для обеспечения стабильных и равных страховых выплат военнослужащим, получившим инвалидность 1 и 2 степени, членам семей погибших, без вести пропавших при защите границ своей Родины.

Ресурсы фонда формируются за счет обязательных ежемесячных платежей лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также за счет добровольных пожертвований, полученных из диаспоры.