В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

Все находившиеся на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение под Хабаровском, погибли, подтвердили в МЧС РФ.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

При крушении Ан-26 погибли шесть жителей разных регионов России, сообщается в телеграм-канале губернатора Хабаровского края. "На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", - написал глава региона Михаил Дегтярев.

"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", - отметил губернатор.

Разбившийся самолет был найден в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. В МЧС отметили, что спасателям понадобилось более пяти часов на преодоление пешком пути по труднопроходимой таежной местности в высокогорье,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в пресс-службе.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.