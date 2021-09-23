Избран XXI Католикос Великого Дома Киликийского Армянской католической церкви
15:19, 23 Сентябрь, 2021
По итогам выборов Епископского Синода Армянской Католической церкви XXI Католикосом-Патриархом Дома Киликийского Армянской католической церкви избран архиепископ Рафаэл Минасян.
Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Святого престола новоизбранный Католикос-Патриарх получил имя Рафаел Петрос XXI.
Архиепископ Рафаэл Минасян был главой Армянской католической церкви в Армении, Грузии, России, Украине и Восточной Европе. Он председатель благотворительной общественной организации «Армянский Каритас».
В армянских католических церквях 23 сентября в 15:00 в знак избрания XXI Католикоса-Патриарха зазвучат колокола.
Арменуи Мхоян
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