Избран XXI Католикос Великого Дома Киликийского Армянской католической церкви

По итогам выборов Епископского Синода Армянской Католической церкви XXI Католикосом-Патриархом Дома Киликийского Армянской католической церкви избран архиепископ Рафаэл Минасян.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Святого престола новоизбранный Католикос-Патриарх получил имя Рафаел Петрос XXI.

Архиепископ Рафаэл Минасян был главой Армянской католической церкви в Армении, Грузии, России, Украине и Восточной Европе. Он председатель благотворительной общественной организации «Армянский Каритас».

В армянских католических церквях 23 сентября в 15:00 в знак избрания XXI Католикоса-Патриарха зазвучат колокола.

Арменуи Мхоян