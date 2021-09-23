Урегулирование карабахского конфликта должно состояться под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ

23 сентября председатель НС Армении Ален Симонян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения, посла Евросоюза Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в ходе встречи Ален Симонян отметил, что развитие партнерства с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Армении.

Он проинформировал посла, что в Национальном собрании РА сформирована делегация НС в Парламентской Ассамблее Евронест и формируется делегация Парламентского партнерства ЕС-Армения.

Глава Парламента поблагодарил за содействие, оказываемое Евросоюзом (2,6 миллиарда евро), подчеркнув, что оно будет направлено на ряд значимых инициатив.

Посол ЕС оценила справедливые и демократические парламентские выборы 2021 года. Она подтвердил неизменную поддержку ЕС процессам демократических реформ в Армении.

Стороны коснулись нынешнего этапа урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявив, что решение вопроса должно проходить под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте обсуждались вопросы укрепления региональной стабильности и безопасности. Обратились и к провокационным действиям Вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Республики Армения.