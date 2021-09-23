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Урегулирование карабахского конфликта должно состояться под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ

Урегулирование карабахского конфликта должно состояться под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ

23 сентября председатель НС Армении Ален Симонян принял главу делегации Европейского Союза в Республике Армения, посла Евросоюза Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в ходе встречи Ален Симонян отметил, что развитие партнерства с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Армении.

Он проинформировал посла, что в Национальном собрании РА сформирована делегация НС в Парламентской Ассамблее Евронест и формируется делегация Парламентского партнерства ЕС-Армения.

Глава Парламента поблагодарил за содействие, оказываемое Евросоюзом (2,6 миллиарда евро), подчеркнув, что оно будет направлено на ряд значимых инициатив.

Посол ЕС оценила справедливые и демократические парламентские выборы 2021 года. Она подтвердил неизменную поддержку ЕС процессам демократических реформ в Армении.

Стороны коснулись нынешнего этапа урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявив, что решение вопроса должно проходить под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте обсуждались вопросы укрепления региональной стабильности и безопасности. Обратились и к провокационным действиям Вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Республики Армения.


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