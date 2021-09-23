Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках официального визита в США продолжает встречи высокого уровня.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства, Гарибашвили встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Глава грузинского правительства поздравил Антонио Гутерриша с переизбранием на пост Генсека ООН и поблагодарил его за поддержку Грузии в процессе борьбы с пандемией.

Была подчеркнута роль ООН в женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как заявил Гарибашвили, правительство Грузии придерживается политики мирного урегулирования конфликта.

В рамках Генаральной ассамблеи ООН, Гарибашвили также встретился с президентом Латвии Эгилсом Лавитсом. Стороны подтвердили готовность продолжить и еще больше углубить существующий между двумя странами политический диалог высокого уровня.

Стороны также поприветствовали восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Латвией, что, по их мнению, создаст хорошую основу для дальнейшего развития сферы туризма.

Грузинская делегация во главе с премьер-министром направилась в Нью-Йорк в понедельник. В рамках визита 24 сентября запланировано выступление Ираклия Гарибашвили на сессии Генассамблеи.

Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.