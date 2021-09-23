Сурен Папикян и Сергей Копыркин обсудили перспективы развития армяно-российских отношений

23 сентября вице-премьер Армении Сурен Папикян принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Сурена Папикяна. Вице-премьер отметил, что армяно-российские отношения находятся на высоком уровне, и выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество будет продолжено.

Сурен Папикян поздравил посла России с выборами в Государственную Думу России, подчеркнув, что они создают новые предпосылки для реализации программ и идей. В ходе беседы была подчеркнута важность сотрудничества между Национальным собранием РА и Государственной Думой РФ и расширения и укрепления армяно-российских отношений. Было отмечено, что после выборов в обеих странах открывается этап политической стабильности и определенности, который может межпарламентское сотрудничество поднять на новый уровень.

Посол Сергей Копыркин высоко оценил сотрудничество с Суреном Папикяном, отметив, что накоплен хороший опыт, на основе которого созданы широкие предпосылки для реализации предстоящих программ. Посол России выразил готовность российской стороны к сотрудничеству во всех сферах, заверив, что положительные результаты не заставят себя ждать.

Стороны обсудили перспективы развития армяно-российских отношений, затронув вопросы безопасности, обороны, энергетики, инфраструктуры, новых технологий и развития бизнеса. Была обсуждена и работа Южно-Кавказской железной дороги, подчеркнуто ее значение в развитии экономики Армении, а также тот факт, что увеличение пропускной способности железной дороги открывает новые возможности для социально-экономического и сетевого развития смежных секторов.

Стороны также обсудили эффективное сотрудничество в сфере энергетики. Вице-премьер отметил, что последнее имеет стратегическое значение для Армении, его многоплановое развитие имеет жизненно важное значение для реализации программы правительства РА. В этом контексте они коснулись расширения сотрудничества с «Росатомом», текущих работ по ремонту и модернизации АЭС, а также необходимости и перспектив строительства новой атомной электростанции. В качестве недавнего примера совместного армяно-российского сотрудничества было упомянуто производство в Армении первых партий российской однокомпонентной вакцины «Sputnik Light» от COVID-19.

Касаясь возобновления работы коммуникационных каналов в регионе, вице-премьер Сурен Папикян отметил особую и эффективную роль России как в рамках трехстороннего формата, так и в рамках Минской группы ОБСЕ. Обсуждалась и ситуация на дороге Горис-Капан, подчеркивалась сильная и конструктивная роль России в снижении напряженности и поиске решений возникающих проблем.