В Ереване состоится показ современных иранских фильмов

Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Республике Армения и Национальный киноцентр Армении представляют программу «Дни современного иранского кино».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр РА, уточняя, что с 23 по 25 сентября в Красном зале кинотеатра «Москва» будут показаны три современных иранских фильма. Ереванские показы посвящены 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

Фильмы будут с армянскими субтитрами.

23.09.2021 состоится показ фильма «Телохранитель», реж. Ибрагим Хатамикия, 2016 г.

Фильм о командире Корпуса стражей исламской революции генерале Хасем Сулеймани.

24.09.2021 состоится показ фильма «Жильцы виллы», реж. Мунир Джейд, 2017 г.

25.09.2021 состоится показ фильма «Ночная смена», реж. Ники Карими, 2021 г.

Отмечается, что 21 января 2021 года директор ГНКО «Национальный киноцентр Армении» Шушаник Мирзаханян и директор Фонда кино «Фараби» Алиреза Табеш возобновили документ 2017 года о сотрудничестве в области кинематографии.

Сотрудничество предусматривает различные направления: содействие сохранению кинематографического наследия, создание детских кинопрограмм, развитие совместного кинопроизводства, реализация двусторонних образовательных программ, формирование армяно-иранского кинорынка, распространение фильмов и участие в фестивалях.