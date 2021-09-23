В Белом доме встретились советник президента США и спикер президента Турции

В Белом доме состоялась встреча советника президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джона Салливана и спикера президента Турции Ибрагима Калына.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.

Главными темами встречи были события в Кавказском регионе после 44-дневной войны и шаги по установлению мира и стабильности в регионе.

Стороны обсудили и вопросы развития стратегических, а также экономических отношений Турция-США.

Согласно заявлению советника Белого дома по безопасности, стороны подчеркнули, что для развития американо-турецких отношений необходимо продолжение диалога.