В Белом доме встретились советник президента США и спикер президента Турции
13:43, 23 Сентябрь, 2021
В Белом доме состоялась встреча советника президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джона Салливана и спикера президента Турции Ибрагима Калына.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ.
Главными темами встречи были события в Кавказском регионе после 44-дневной войны и шаги по установлению мира и стабильности в регионе.
Стороны обсудили и вопросы развития стратегических, а также экономических отношений Турция-США.
Согласно заявлению советника Белого дома по безопасности, стороны подчеркнули, что для развития американо-турецких отношений необходимо продолжение диалога.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен