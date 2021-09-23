Встреча глав МИД Ирана, Турции и Азербайджана состоится в Тегеране
13:44, 23 Сентябрь, 2021
Накануне в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Турции и Ирана Мевлюта Чавушоглу и Хосейна Амира Абдоллахяна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает иранское агентство «Tasnim».
Согласно информации, на встрече была достигнута договоренность о проведении в Тегеране встречи глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции.
В ходе встречи министр Ирана отметил, что в регионе происходят новые события, и, следовательно, есть необходимость в регулярных консультациях между странами.
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