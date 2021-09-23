Геополитика региона делает наше сотрудничество более значимым: Гарибашвили поздравил Никола Пашиняна

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Дня Независимости Республики Армения направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс» в послании, в частности, говорится:

«Господин премьер-министр, от всего сердца поздравляю Вас с 30-летием Независимости Республики Армения. Армянский народ, чтобы построить успешное независимое государство, прошел долгий путь, полный множеством вызовов. Несмотря на многие трудности, я верю, что армянский народ и в будущем будет успешно строить независимое, демократическое и сильное государство.

Геополитическая динамика региона, существующие вызовы сотрудничество между нашими странами делают более значимым как в двустороннем, так и в региональном формате. Хочу выразить свою готовность и дальше укреплять это взаимовыгодное сотрудничество.

Я рад, что мне представилась возможность принять Вас в Грузии. Убежден, что у нас будет много возможностей для обсуждения важных для наших стран вопросов.

Еще раз поздравляю с юбилейной годовщиной Независимости Республики Армения и желаю братскому армянскому народу мира, успехов, добра, успехов и процветания».