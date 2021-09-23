Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране

Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит базовых медикаментов, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

"Абсолютно, да. Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ", - сказал Микдад, отвечая на вопрос о том, должны ли другие страны, по его мнению, нарастить объемы оказываемой помощи Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил глава дипведомства арабской республики, экономическое положение в стране в свете неутихающего конфликта за последнее время еще сильнее ухудшилось.

"Уровень бедности вырос, ровно как и дефицит медикаментов. Более того, нам даже не хватает базовых лекарств, чтобы лечить больных раком, а также другими заболеваниями. В том числе коронавирусом", - сообщил Микдад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическим группировками в Сирии и Ираке.