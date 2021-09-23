Председатель КГД принял директора Программы по борьбе с наркотиками посольства США в Армении

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян встретился с директором Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США в Армении Алексисом Хафтвани. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Комитета государственных доходов сообщает, что Рустам Бадасян представил основные ключевые положения в контексте комплексных реформ, предусмотренных в таможенной сфере. Обсуждался и вопрос содействия таможенным реформам в рамках Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США, в частности, организации учебных курсов для будущих сотрудников таможни и внедрения механизмов отбора.

Директор Программы Алексис Хафтвани выразил готовность в рамках данной программы поддержать эти реформы.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, связанных с эффективностью программы содействия сотрудничеству правоохранительных органов США в борьбе с наркотиками для Комитета государственных доходов.