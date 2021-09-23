Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
12:23, 23 Сентябрь, 2021
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в твердой форме вновь привлек внимание к предложениям России по снижению напряженности в отношениях с альянсом, говорится в сообщении МИД России.
Встреча Лаврова и Столтенберга прошла на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Обсуждено текущее состояние отношений Россия-НАТО. С российской стороны в твердой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении МИД.
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