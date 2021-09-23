Генеральный прокурор Армении в Нур-Султане принял участие в заседании КСГП государств-участников СНГ

В столице Казахстана Нур-Султане состоялось 31-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, в работе которого участвовал и генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян. Как передает «Арменпресс», Генеральная прокуратура РА сообщает, что в рамках заседания были обсуждены опыт прокуратур стран-членов в борьбе с коррупцией, в сфере защиты гражданских прав, защиты данных, содержащих банковскую тайну, прокурорского надзора в области их использования в рамках уголовных производств, борьбы с международным терроризмом, а также проблемы оцифровки уголовных дел, эффективности процессов, осуществляемых в направлении внедрения современных технологий в прокурорские органы.

Были проанализированы общее состояние преступности, следственная и прокурорская работа в регионе СНГ, практика применения международных соглашений в борьбе с преступностью в странах-участницах. Также были утверждены решения по преступлениям, связанным с использованием современных технологий, терроризмом, другими проявлениями терроризма, экстремизма, коррупции, иными преступлениями, а также выполнение плана работ Координационного совета.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян выступил с докладом на тему защиты и использования банковских данных в рамках уголовного судопроизводства, представив реформы, проведенные в судебном праве РА, а также инициированные прокуратурой РА на законодательном уровне

По словам генпрокурора, реформы были обусловлены тем обстоятельством, что технологическое развитие преступлений, совершаемых посредством банковских счетов и финансовых переводов, привело к тому, что в условиях прежних законодательных регулирований раскрытие преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным обогащением, взяточничеством и другими банковскими операциями, часто становилось невозможным. Реформы проводились при достаточном сохранении банковской тайны, с необходимыми гарантиями, без нарушений нормальной, эффективной деятельности банковской системы. Права и законные интересы физических и юридических лиц не нарушались.

«Прокуратура Армении совершенствует правоприменительную практику по вопросам банковской тайны, прогрессивной реформы уголовного судопроизводства, в связи с чем, в контексте общей борьбы с преступностью, мы готовы поделиться своим опытом и с зарубежными партнерскими организациями», - заключил Генеральный прокурор РА.