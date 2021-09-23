Проведено 377 405 вакцинаций от Covid: министр довольна темпами

На данный момент в Армении проведено 377 405 вакцинаций от Covid, из которых 133 031 - обе дозы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения, организованного в Национальном собрании по вопросу ужесточений в связи с увеличением числа заболеваемости, заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Если в марте вакцинацию прошли около 10 % населения, то сегодня уровень вакцинации превысил 40 процентов. Мы видим темпы роста ежедневных прививок. Вчера было проведено 9 924 вакцинаций. Всего проведено 377 405 прививок. 244 374 человека получили первую дозу, а 133 031 человек уже вторую», - сказала Аванесян.

Говоря о том, почему в Армении затягивается процесс вакцинации, министр упомянула дезинформацию и антипропаганду, которые, по ее словам, негативно сказались на гражданах. «Мы в течение 4-5 месяцев пытались бороться с этой антипропагандой. И я думаю, что у нас уже неплохой показатель отношения граждан к вакцинации», - сказала министр.