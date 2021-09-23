Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Франции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, 22 сентября встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Как передает «Арменпресс», в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении сообщили, что стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-французских привилегированных отношений, дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Были затронуты гуманитарные проблемы, создавшиеся в результате 44-дневной войны и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян особо подчеркнул необходимость скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских заложников.

Обе стороны подчеркнули и необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.