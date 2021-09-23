Генеральный секретарь Франкофонии поздравила Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении

Генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо по случаю Дня независимости Республики Армения направила премьер-министру Николаю Пашиняну поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, я рада передать Вам свои теплые поздравления по случаю Национального праздника Армении.

От имени Международной организации франкоязычных стран (МОФС) и от себя лично хочу подтвердить всю важность, которую я придаю развитию сотрудничества между Вашей страной и Франкофонией.

Учитывая то обстоятельство, что в рамках председательства в Саммите глав государств и правительств Армения активно вовлечена в работу инстанций, желаю, чтобы привилегированные связи с нашей организацией стали бы глубже, продолжая продвигать общие идеалы солидарности и свободы, которые стали универсальнее, внимательнее к вопросам равенства между женщинами и мужчинами, к культурному и языковому разнообразию, что особенно ценится Франкофонией.

Я подтверждаю готовность Франкофонии поддерживать армянские инициативы, в частности инициативы, направленные на укрепление верховенства закона, укрепление демократии и продвижение французского языка».