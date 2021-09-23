Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.