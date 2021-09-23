В Армении подтверждено 939 новых случаев заражения COVID-19

В Армении всего подтверждено 255 648 случаев заражения COVID-19, из которых вылечились 237 855, есть 5 200 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 396 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении

По состоянию на 11:00 23 сентября подтверждено 939 новых случаев заражения COVID-19, 592 граждан выздоровели, есть 19 летальных исходов. За прошедший день в Армении проведено 4 138 тестов.

Таким образом, общее количество тестов составило 1 миллион 669 977.

В предыдущий день зарегистрировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 197.