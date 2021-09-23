Законопроект Палаты представителей США требует немедленного освобождения армянских пленных

Палата представителей США приняла законопроект конгрессменов Тони Карденаса, Адама Шиффа и Брэда Шермана, призывающий к немедленному освобождению всех армянских пленных из Азербайджана и расследования военных преступлений Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», в документе, опубликованном на сайте Палаты представителей, в частности, подчеркивается, что 27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и иностранных вооруженных группировок начал военное наступление на Нагорный Карабах, также известный как Арцах, приведший к гибели тысяч людей и депортации десятков тысяч этнических армян. Подчеркивается, что третья Конвенция ООН, подписанная Азербайджаном, и международное право требуют освобождения военнопленных, пленных гражданских лиц и гуманного обращения со всеми заключенными.

«Несмотря на обязательства Азербайджана по Женевским конвенциям и обязательства, взятые после подписания заявления 9 ноября, спустя много времени после окончания военных действий, правительство Азербайджана продолжает удерживать около 200 армянских военнопленных и заложников, искажая их статус, чтобы оправдать их задержание», - говорится в законопроекте.

В нем также подчеркнуто:

«Азербайджан должен немедленно и безоговорочно должен вернуть всех армянских военнопленных и пленных мирных жителей. Администрация Байдена должна взаимодействовать с властями Азербайджана на всех уровнях, в том числе и в рамках процесса Минской группы ОБСЕ, для разъяснения необходимости соблюдения своих обязательств по международному праву и по обязательствам заявления от 9 ноября, касающихся немедленного освобождения всех военнопленных и пленных гражданских лиц».

Отмечается, что не позднее, чем через 180 дней после вступления закона в силу, министр обороны по согласованию с госсекретарем должен представить в соответствующие Комитеты Конгресса отчет о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном.

Проект также требует расследования использования американских технологий в беспилотных летательных аппаратах «Байрактар».

В нем также подчеркнуто использование Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия.