Главы МИД Армении и Никарагуа подчеркнули важность активизации политического диалога

22 сентября, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкада.

«В ходе встречи Арарат Мирзоян отметил готовность армянской стороны развивать отношения со странами Центральной Америки, в частности, с Никарагуа. В этом контексте обе стороны признали необходимость создания соответствующей правовой базы, как и активизации политического диалога», - «Арменпресс» передает сообщение Министерства иностранных дел Армении.

Министры иностранных дел Армении и Никарагуа также подчеркнули заинтересованность сторон в углублении армяно-никарагуанского сотрудничества и в международных структурах.