СМИ: канцлер ФРГ отклонила первый звонок Байдена

Первый телефонный звонок на посту президента США Джо Байден сделал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По мнению американского лидера, это должно было стать символом возвращения к трансатлантической стабильности, пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников газеты, Меркель проигнорировала звонок и уехала за город,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В итоге в ходе первого телефонного звонка в должности президента Байден пообщался с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, отмечается в материале издания.

Байден официально вступил в должность президента США 20 января.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в ФРГ изготовили плюшевого мишку в образе Ангелы Меркель.