Премьер-министр Северной Кореи поздравил Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении

Премьер-министр Корейской Народно-Демократической Республики Ким Док Хун 21 сентября по случаю Дня Независимости Республики Армения направил премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает корейский сайт «DPRK Today».

В своем послании премьер-министр КНДР выразил уверенность, что в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в следующем году, в развитии двусторонних отношений будет достигнут больший прогресс.

Он пожелал Николаю Пашиняну больших успехов в его деятельности, направленной на социально-экономическое развитие страны.