Главы МИД Армении и Сербии обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии

22 сентября, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Сербии Никола Селаковичем.

«Министры иностранных дел обсудили сотрудничество на двусторонней и многосторонней площадках. Открытие дипмиссии Сербии в Армении, с точки зрения дальнейшего углубления сотрудничества, министры посчитали очень важным фактором. В контексте активизации экономического сотрудничества они подчеркнули необходимость создания армяно-сербской межправительственной комиссии. Обсуждались также вопросы сотрудничества между ЕАЭС и Сербией», - «Арменпресс» передает сообщение Министерства иностранных дел Армении.

Касаясь ситуации, создавшейся в результате азербайджанской агрессии против Арцаха, Арарат Мирзоян подчеркнул актуальность безоговорочного возвращения армянских военнопленных и заложников, содержащихся в Азербайджане.

В контексте вопроса разрешения нагорно-карабахского конфликта была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.