Дамаск потребовал немедленного вывода турецких войск из Сирии

Сирийское правительство настаивает на том, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

Так он отреагировал на недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — сказал РИА Новости Микдад,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Он добавил, что основная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

В августе этого года спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщал об ухудшении обстановки в сфере безопасности и новом обострении вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание он тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По мнению Педерсена, таких интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не было с весны 2020-го.

Ранее радио Sputnik сообщало, что власти Сирии вернули контроль над провинцией Деръа.