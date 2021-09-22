На полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 сентября встретился с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки сотрудничества двух стран на двусторонней, многосторонней площадках. Особо была подчеркнута необходимость реализации имеющегося потенциала сотрудничества в экономической сфере, в этой связи была подчеркнута важность углубления торгово-экономических отношений, а также активизации связей между бизнес-сообществами двух стран.

Арарат Мирзоян высоко оценил позицию австрийской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, добавив, что всеобъемлющее и прочное урегулирование конфликта должно основываться на обеспечении безопасности и свободы народа Арцаха.

Собеседники также обсудили вопросы сохранения культурного наследия. Арарат Мирзоян отметил, что армянское культурное и религиозное наследие Арцаха на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана вследствие 44-дневной войны, требует неотложного внимания международного сообщества для защиты его от опасности полного уничтожения.

Главы МИД двух государств обсудили усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.