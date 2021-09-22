Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Белый дом по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, разговор Байдена и Макрона состоялся в среду. "Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - говорится в сообщении.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 17 сентября сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.