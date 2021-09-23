«Нация, которая не хочет пропасть, должна владеть оружием…»

«Высокий, худой, стройный и костистый, со слегка изогнутой спиной. Черные, блестящие глаза, сильный, исследующий взгляд. Яркий ум, сообразительный, уверенный и сильный, дерзкий и устрашающий. Он был командиром, его сердце было стальным, его речь была резкой, его приговор был необратим. Курды писали песни о его сражениях, о череде блестящих сражений. Никол Думан был жестоким и беспощадным по отношению ко всем врагам, в том числе и к внутренним противникам. Это был бич шантажистов, дезертиров и непокорных солдат».

Микаэл ВАРАНДЯН

Летописец

В родном Арцахе никогда не было недостатка в ярких и прекрасных сынах. Среди них и один из самых выдающихся деятелей армянского национально-освободительного движения Никол Думан (Никогайос Тер-Ованесян), родившийся в 1867 году в селе Гшлаг Аскеранского района. Сын священника, окончивший Шушинское епархиальное училище, сначала работал в церковном совете епархии, затем преподавал в армянских школах Тавриза и Северного Кавказа, в школах Салмаста. И работа в Халасаре на границе этой провинции имела долгосрочную цель - быть как можно ближе к «Эргиру», создавать партийные и военные структуры. Отсюда ему удавалось устанавливать контакты с гайдукскими группами, действующими в монастыре Дерика и в близлежащих армянских деревнях. До прихода фидаинов (гайдуки) в этом монастыре хозяйничали турки и курды. Но когда монастырь был освобожден от этих негодяев, сюда пришли фидаины, с которыми Никол Думан установил связь. Из этого монастыря в составе отряда «Месть», который должен был дойти до Вана, начинается его боевой путь.

Вождь фидаибив получил имя Думан в битве при Богаз-Кёсане. В октябре 1895 г. он привел свою группу из 50 человек в Ван-Васпуракан. Едва они ступили на родную землю, их окружил курдский отряд из 1 500 человек. Только после двух дней упорных боев, потеря лишь одного бойца, гайдукам удалось разорвать цепь курдов и укрыться в армянском селе Богаз-Кёсан. Курды, однако, продолжали преследовать их, и вновь окружили сарай, где укрывались борцы за свободу. Бандиты подожгли его. Казалось, все кончено. Но выход был найден. По приказу Думана двери сарая были открыты, вместе с дымом и огнем герои выбросились вперед, и разорвали цепь курдов. Курды, потерявшие много людей, и двух вождей племен не могли поверить в случившееся. «Это не человек, это Думан (ураган)», - кричали они, застыв в ужасе.

Командир-ураган позже, в 1897 году, предпринял поход на Ханасор, и сурово наказал курдское племя мазрик.

1905 год. Никол Думан был в Баку, где началась резня безоружных и беззащитных армян. Он организует их самооборону. Его военный штаб находился в фотостудии Исаака Меликяна. В первый день его вооруженная группа насчитывала всего шесть человек, АРФ Дашнакцутюн не имела достаточно оружия, оно находилось за Баку, в станице Шамахинская. Ценой героических усилий им удается получить 10-12 винтовок и несколько десятков патронов. 7 февраля Думан и шестеро его солдат остановили, затем разгромили кровожадных турок, очистив территорию армянской церкви от разъяренной толпы. Более того, туркам пришлось поднять белый флаг…

Через четыре года после этих событий он уехал в Персию, вместе с Епрем-ханом и с Кери участвовал в иранской революции, возглавил оборону Тавриза. 1911 год. По требованию персидских и армянских революционных органов и повстанческих вооруженных сил Тавриза Думан был назначен главнокомандующим конституционных сил. Однако, как он и предсказывал, революционные силы потерпели поражение. Русская армия во второй раз вошла в Персию и двинулась на Тавриз и Тегеран. Армянские боевики с предварительного разрешения Епрем-хана в сентябре через Тегеран и Салмаст перешли в Ван. «Я ребят вернул живыми и невредимыми», - позже сказал Никол Думан.

В древней армянской столице он вместе с Арамом и Ишханом организовал вооруженные силы, но был выслан из Вана по приказу губернатора, уехал в Константинополь, а оттуда в Тбилиси (Грузия). Вынужденно, по состоянию здоровья, он явился в полицию. Его арестовали и бросили в Метехскую тюрьму. Однако друзьям удалось освободить его и отправить на лечение в Абастуман. С этой целью он позже переехал в Сочи, а потом в Кисловодск.

Первая Мировая Война. Начинается движение по созданию армянских добровольческих отрядов, но Никол Думан был против этого. По его словам, это могло дать туркам повод для новых расправ. Его здоровье продолжало ухудшаться. 1914 год, 27 июля. Это был последний день земной жизни героя. Чувствуя себя неспособным принять участие в войне, командир фидаинов, страдавший неизлечимым туберкулезом, покончил жизнь самоубийством, чтобы пополнить ряды свободолюбивых героев, оставив поколениям свой завет: «К сожалению, то, что внушает уважение и почитание как врагу, так и другу, пока лишь грубая сила. Нация, если она хочет, чтобы ее уважали, если она не хочет пропасть, она должна владеть оружием, всегда должна быть готова к самообороне, особенно в моменты политических потрясений».

Священный завет, особенно в эти тяжелые времена.

Акоп СРАПЯН