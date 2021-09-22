США и Евросоюз запускают партнерство для борьбы с дезинформацией в сфере вакцин

США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, открывая проводимый по видеосвязи саммит по вопросам борьбы с пандемией.

"Сегодня мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов, согласно которым мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы [вакцины от коронавируса] странам с низким и более низким уровнем дохода", - отметил глава государства.

По его версии, безвозмездная передача вакцины бедным странам будет происходить без выставления каких-либо политических условий. Президент подчеркнул, что США поддерживают международный механизм COVAX, который является "главным распространителем утвержденных Всемирной организацией здравоохранения вакцин [от коронавируса]". "Мы боремся с дезинформацией о вакцинах и обеспечиваем прозрачность с целью укрепить имеющее жизненно важное значение доверие общественности к этим средствам, помогающим спасать жизни, - сказал Байден. - Также важно работать над достижением общих целей и задач, чтобы мы могли оценить наш прогресс и обеспечить подотчетность".

Во время своего выступления Байден подтвердил, что американское правительство приняло решение безвозмездно предоставить нуждающимся государствам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Он заявил, что произведенные в США дозы препарата будут приобретены у американской фармацевтической компании Pfizer для передачи странам с низким уровнем дохода. Ранее об этом сообщила журналистам представитель администрации США высокого ранга. По ее словам, поставки препарата за рубеж начнутся в январе 2022 года. Таким образом, Вашингтон предоставит нуждающимся странам более 1,1 млрд доз вакцины в целом.