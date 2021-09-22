Макрон и Байден провели телефонный разговор

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден провели в среду телефонный разговор. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом Елисейский дворец сообщил телеканалу BFMTV. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию, сложившуюся после разрыва Австралией в пользу США контракта на поставки французских подводных лодок.

"Разговор двух президентов состоялся. В ближайшее время будет опубликовано совместное франко-американское коммюнике", - сказали в администрации президента Франции. "Президенты двух стран пришли к согласию, что открытие консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров позволили бы избежать нынешней ситуации".

"Президент Байден заявил о своей приверженности этому обязательству", - говорится в совместном коммюнике. В Елисейском дворце указали, что разговор был проведено по просьбе Байдена.