Главы МИД Армении и Польши подчеркнули важность возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта

На полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 сентября встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Министры затронули ряд вопросов двухсторонней и многосторонней повестки дня, выразив обоюдную готовность предпринять практические шаги по укреплению сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках партнерства Армения-ЕС министры обсудили вопросы реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также углубления основанного на общих ценностях сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в формате предстоящего председательства Польши в ОБСЕ. Министр Рау кратко представил общие приоритеты польского председательства.

Коснувшись вопросов региональной безопасности и стабильности, министр Мирзоян представил шаги по устранению последствий агрессии Азербайджана против народа Арцаха, подчеркнув необходимость репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей.

Министр Мирзоян также обратил внимание своего коллеги на вопрос сохранения армянского исторического и культурного наследия Арцаха и вовлечения в этот вопрос соответствующих международных структур.

Двусторонне была выражена уверенность в необходимости возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.