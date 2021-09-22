США направят более $750 млн на содействие вакцинации от коронавируса за рубежом

Администрация США намерена ассигновать еще более $750 млн на содействие вакцинации от нового коронавируса в других странах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду на организованном американским правительством многостороннем виртуальном саммите по проблемам борьбы с нынешней пандемией.

"Сегодня США также объявляют о том, что предоставят дополнительно $370 млн, чтобы поддерживать вакцинацию и доставлять в общемировом масштабе [препараты для таких прививок]. И мы предоставим более $380 млн, чтобы оказывать содействие в рамках Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, дабы содействовать дальнейшему распространению [препаратов для прививок от ковида] в регионах с самыми значительными потребностями", - заявил американский лидер.