Время в Ереване: 11:07:36,   22 Сентябрь

Мирзоян информировал литовского коллегу о сложившейся вследствие вторжения Азербайджана на территорию Армении ситуации

Мирзоян информировал литовского коллегу о сложившейся вследствие вторжения Азербайджана на территорию Армении ситуации

На полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 сентября встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение позитивной динамикой отношений между Арменией и Литвой, подтвердили готовность к углублению существующего сотрудничества посредством диалога на высоком уровне.

Министры иностранных дел Армении и Литвы обменялись мнениями по широкой повестке партнерства Армения-ЕС, технической помощи, оказываемой Армении со стороны ЕС.

В ходе встречи была затронута ситуация после 44-дневной войны, а также сложившаяся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении ситуация. Арарат Мирзоян отметил, что провокационные действия Азербайджана подрывают усилия Армении по деэскалации ситуации и установлению стабильности.

В контексте нагорно-карабахского конфликта глава МИД Армении подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего и всеобъемлющего урегулирования вопроса.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]