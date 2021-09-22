Мирзоян информировал литовского коллегу о сложившейся вследствие вторжения Азербайджана на территорию Армении ситуации

На полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 сентября встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение позитивной динамикой отношений между Арменией и Литвой, подтвердили готовность к углублению существующего сотрудничества посредством диалога на высоком уровне.

Министры иностранных дел Армении и Литвы обменялись мнениями по широкой повестке партнерства Армения-ЕС, технической помощи, оказываемой Армении со стороны ЕС.

В ходе встречи была затронута ситуация после 44-дневной войны, а также сложившаяся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении ситуация. Арарат Мирзоян отметил, что провокационные действия Азербайджана подрывают усилия Армении по деэскалации ситуации и установлению стабильности.

В контексте нагорно-карабахского конфликта глава МИД Армении подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего и всеобъемлющего урегулирования вопроса.